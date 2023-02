PIB da Malásia cresce 8,7% em 2022

A economia do arquipélago, que cresceu 7% no último trimestre do ano, foi impulsionada pelo setor privado, o que compensou o abrandamento das exportações, justificou o Bank Negara Malaysia.

O banco central espera que a procura interna seja a chave para o crescimento do PIB em 2023, embora note que o ritmo será moderado devido ao "ambiente externo desafiante", que inclui "condições financeiras mais restritivas, conflitos geopolíticos crescentes e ruturas na cadeia de abastecimento".

A inflação fixou-se em 3,9% no quarto trimestre.