PIB da zona euro cresce 3,7% em termos homólogos e 2,2% em cadeia no 3.º trimestre

Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o Produto Interno Bruto (PIB) ajustado sazonalmente aumentou 3,7% na zona euro e 3,9% na UE no terceiro trimestre de 2021, após uma subida homóloga de 14,2% na zona euro e 13,7% na UE no trimestre anterior.

Segundo o serviço de estatística da União Europeia, face ao período entre abril e junho, PIB aumentou 2,2% na zona euro e 2,1% na UE no terceiro trimestre de 2021, em comparação com o trimestre anterior

Entre os 11 Estados-membros para os quais há dados disponíveis para o terceiro trimestre de 2021, a Áustria (3,3%) registou o maior aumento em relação ao trimestre anterior, seguida da França (3,0%) e de Portugal (2,9%).

O menor aumento foi registado na Letónia (0,3%) e o PIB permaneceu estável na Lituânia (0,0%).

Face ao terceiro trimestre de 2020, a Lituânia (6,0%), a Áustria (4,8%), a Bélgica e a Lituânia (4,7% cada) apresentaram as maiores subidas no PIB e a Alemanha (2,5%), a Espanha (2,7%) e a República Checa (2,8%) as menores.

O PIB português avançou 4,2% na variação homóloga.