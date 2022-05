PIB de França revisto em baixa ao cair 0,2% no 1.º trimestre

No final de abril, o Insee tinha estimado uma estagnação (crescimento de 0%), mas a economia foi afetada pela contração do consumo das famílias e pela queda do poder de compra, que caiu 1,9% no primeiro trimestre, devido à inflação.

Em 2021, o PIB cresceu 6,8%, mas a guerra na Ucrânia e a continuação da pandemia no início de 2022 causaram uma queda na economia. Em 2020, o PIB francês recuou 7,8%.

A inflação homóloga em França atingiu 5,2% em maio, contra 4,8% em abril, tendo ultrapassado a barreira de 5% no país pela primeira vez desde setembro de 1985, de acordo com dados do Insee.

Para o segundo trimestre do ano, o Insee prevê um crescimento de 0,25% enquanto o Banco de França aponta para 0,2%.

Em abril, o poder de compra tornou-se uma das principais preocupações dos cidadãos no período que antecedeu as eleições presidenciais.

Por esta razão, o novo Governo prometeu dar-lhe prioridade com promessas como o estabelecimento de um cheque alimentar ou a indexação das pensões à inflação, entre outras medidas que não serão implementadas até que a Assembleia Nacional seja constituída após as eleições de junho.