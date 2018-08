PIB de Macau cresce 7,6% no primeiro semestre impulsionado pelas exportações

Lusa24 Ago, 2018, 15:01 | Economia

De acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), as exportações de bens subiram 20,3% no primeiro semestre, em relação aos primeiros seis meses de 2017, enquanto as exportações de serviços aumentaram 14,5%.

De janeiro a junho verificou-se ainda uma subida das exportações de serviços de jogo (15,1%) e das exportações de outros serviços turísticos (16,3%), em comparação com igual período do ano passado.

Por outro lado, as importações de bens e as importações de bens de serviços aumentaram 8,5% e 26,5% face aos meses de janeiro e junho do ano passado, de acordo com a DSEC.

Segundo os dados agora divulgados, a economia de Macau cresceu 6% nos meses de abril a junho, em relação a igual período do ano passado, apesar de ter registado um abrandamento face aos três primeiros meses do ano "devido ao estreitamento do aumento das exportações de serviços e à diminuição acentuada do investimento".

No primeiro trimestre deste ano, o PIB cresceu 9,2% em relação ao período homólogo de 2017.

Em 2017, o PIB atingiu 404,2 mil milhões de patacas (41 mil milhões de euros) e o PIB `per capita` 622.803 (63 mil euros).