PIB do Japão cresce 0,5% no segundo trimestre

Em comparação com o mesmo trimestre em 2021, o PIB japonês cresceu 1,1%.

Em termos reais e com as estatísticas ajustadas à inflação, os dados mostram três trimestres consecutivos de ganhos para a terceira maior economia do mundo, que permanece na senda do crescimento após o a crise causada pelo impacto da pandemia de covid-19 e pela guerra na Ucrânia.

O principal motor do PIB japonês entre abril e junho foi o consumo interno, que representa mais de metade da economia nacional.