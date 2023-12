PIB do Reino Unido contrai-se 0,1% no terceiro trimestre

O setor dos serviços, o pulmão económico do país, caiu 0,2% no terceiro trimestre, enquanto a construção cresceu 0,4% e a indústria subiu 0,1%, de acordo com os dados.

O chede do departamento de estatísticas do ONS, Darren Morgan, disse hoje que a economia "teve um desempenho ligeiramente pior nos últimos dois trimestres do que as estimativas iniciais do ONS", considerando, no entanto, que "o quadro geral continua a ser o de uma economia que mudou pouco no ano passado".

"Estimamos que a economia tenha registado uma ligeira contração no terceiro trimestre, quando anteriormente não tínhamos comunicado qualquer crescimento, e os resultados subsequentes da nossa análise empresarial mostraram que a produção cinematográfica, a engenharia, o `design` e as telecomunicações tiveram um desempenho ligeiramente pior do que inicialmente pensávamos", acrescentou.

Entretanto, o ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, afirmou que "as perspetivas a médio prazo para a economia do Reino Unido são muito mais otimistas do que estes números sugerem", citando a queda da inflação, que era superior a 10% no início do ano.

Esta semana, o ONS informou que a inflação homóloga desceu para 3,9% em novembro, contra 4,6% no mês anterior, atingindo o nível mais baixo em mais de dois anos.

Na semana passada, o Banco de Inglaterra manteve as taxas de juro em 5,25% pela terceira vez consecutiva.

De acordo com as estimativas da instituição, a inflação poderá atingir o objetivo de 2% no início de 2025.

Antes da reunião de setembro passado, o banco tinha decidido 14 aumentos consecutivos das taxas diretoras para tentar controlar a inflação, que atingiu níveis recorde na sequência da subida dos preços da energia devido à guerra na Ucrânia.

O banco prevê que o crescimento económico se mantenha estável no último trimestre de 2023 no Reino Unido, bem como nos primeiros trimestres do próximo ano.