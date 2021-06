PIB do Reino Unido recua 1,6% no 1.º trimestre

Neste período, PIB caiu mais do que no primeiro cálculo, de 1,5%, de acordo com o ONS.

De acordo com a fonte, o PIB está 8,8% abaixo do nível em que estava no último trimestre de 2019, antes da eclosão da pandemia da covid-19.

Nos primeiros três meses de 2021, o setor dos serviços diminuiu 2,1% e estava 8,8% abaixo do nível anterior à pandemia, enquanto o industrial contraiu 0,5%, embora esteja 3,7% abaixo do nível anterior à crise do novo coronavírus.

Entretanto, o setor da construção cresceu 2,3%, embora esteja 3,7% abaixo do seu nível pré-pandemia.

Os setores retalhista e hoteleiro foram os mais duramente atingidos pelas restrições impostas para travar a pandemia.

O diretor adjunto de estatísticas no ONS, Jonathan Athow, disse que "os números revistos de hoje do PIB mostram o mesmo que nos nossos cálculos anteriores, com as escolas, a hotelaria e o retalho atingidos pela imposição do confinamento em janeiro e fevereiro".