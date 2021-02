PIB em Moçambique caiu 1,28% em 2020 (INE)

"O Produto Interno Bruto a preços de mercado apresentou uma variação de -2.37% no quarto trimestre de 2020 comparado ao mesmo período do ano anterior e, em termos acumulados, dos quatro trimestres de 2020, situou-se em -1.28%", lê-se no documento.

Só o primeiro trimestre de 2020 registou crescimento relativamente ao mesmo período do ano anterior, uma subida de 1,68%.

Nos restantes, a economia retraiu-se, sobretudo devido às restrições à atividade impostas para conter a pandemia, com reflexo no abrandamento económico.

O segundo trimestre registou a pior queda (-3,23%), no terceiro trimestre o PIB voltou a descer, embora de forma menos acentuada (-1,09%), e o quarto trimestre voltou a acentuar o abrandamento económico (-2,37%).

"O desempenho negativo da atividade económica no quarto trimestre de 2020, comparado com igual período de 2019, é atribuído, em primeiro lugar, ao setor terciário, que decresceu em 4.06%, com maior destaque para o ramo de hotelaria e restauração", acrescenta o boletim.

Não obstante "o desempenho positivo dos ramos da agricultura e da pesca", a queda de 13,1% da atividade mineira coloca o setor primário como o segundo maior responsável pela queda do quarto trimestre.

Moçambique regista um total acumulado de 547 mortos e 50,961 casos de covid-19, dos quais 63% são dados como recuperados e outros 283 estão internados.