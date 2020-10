PIB espanhol recupera 16,7% no 3.º trimestre face ao anterior mas queda anual é de 8,7%

Em termos anuais, o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 8,7% em relação ao terceiro trimestre de 2019, embora a taxa seja 12,8 pontos percentuais inferior à contração de 21,5% do trimestre anterior.

Em cadeia, a procura interna (consumo e investimento) contribuiu com 15 pontos percentuais para o crescimento durante o terceiro trimestre, enquanto a procura externa (exportações e importações) contribuiu com 1,7 pontos.

Todos os setores de atividade registaram crescimentos trimestrais significativos, exceto a agricultura, que cresceu apenas em 0,2%, visto ter sido uma das atividades que se manteve durante o confinamento.

A indústria cresceu 27,4% no trimestre, a construção 22,5% e os serviços 15%, embora com um aumento significativo de 42,5% para os subsetores do comércio, transportes e hotelaria, algumas das atividades mais afetadas no segundo trimestre.

Fazendo a comparação com um ano antes, apenas a agricultura cresceu (5%), enquanto o resto dos setores continuaram a diminuir, com decréscimos de 3,6% para a indústria, 11% para a construção e 9,8% para os serviços, onde houve uma contração de 22% no comércio, transportes e hotelaria.