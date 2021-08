PIB moçambicano cresce 1,97% no segundo trimestre - INE

É o segundo trimestre consecutivo de crescimento, após uma subida de 0,12% no primeiro trimestre de 2021, sinalizando uma recuperação face à crise provocada pela pandemia de covid-19.

"O desempenho da atividade económica no segundo trimestre de 2021 é atribuído em primeiro lugar ao setor terciário, que cresceu 2,82%, com maior destaque para o ramo da Hotelaria e Restauração com uma variação de 4,03%", nota o INE.

O salto reflete também o facto de este ter sido até agora um dos setores mais castigados pelos efeitos da pandemia.

Todos os ramos de atividade registaram crescimento no segundo trimestre, com exceção do fornecimento de eletricidade e água, que teve uma quebra de 9,77%.

Em termos acumulados, o PIB moçambicano registou um crescimento de 1,05% no primeiro semestre de 2021.

O Orçamento do Estado para 2021 prevê um crescimento da economia de 2,1%, mas o documento foi aprovado no final de 2020, três meses antes da suspensão por tempo indeterminado do projeto de gás da Total no norte do país, devido à insegurança na província de Cabo Delgado.

O conflito no norte representa um risco agravado a par da covid-19, com o país a tentar libertar-se da terceira vaga de infeções.

Moçambique tem um total acumulado de 1.851 mortes e 145.863 casos, dos quais 90% recuperados e 147 internados.