PIB português cai 5,8% em termos homólogos e sobe 13,2% em cadeia no 3.º trimestre

"No terceiro trimestre de 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) em termos reais registou uma redução homóloga de 5,8%, após a forte contração de 16,4% no trimestre anterior", pode ler-se numa estimativa rápida hoje divulgada pelo INE.

Já face ao segundo trimestre, "o PIB aumentou 13,2% em termos reais o que compara com a forte contração observada no trimestre anterior (variação em cadeia de -13,9%)".

"A redução menos intensa do PIB no 3º trimestre ocorreu no contexto de reabertura progressiva da atividade económica, que se seguiu à aplicação de medidas de contenção à propagação da COVID-19 com forte impacto económico nos primeiros dois meses do segundo trimestre", refere o INE.







Para esse “arranque” da economia contribuiu a procura interna. "Este resultado é também explicado, em larga medida, pelo expressivo contributo positivo da procura interna para a variação em cadeia do PIB, após um contributo fortemente negativo no 2º trimestre", refere o comunicado do INE.





O contributo da procura externa líquida passou de muito negativo no trimestre anterior para positivo, com o crescimento das exportações.











O Instituto Nacional de Estatística refere que as Despesas de Consumo Final das Administrações Públicas para 2020 foram atualizadas com base na execução orçamental que implicaram revisões nas taxas de variação homóloga e em cadeia do PIB para o 1º e 2º trimestres do ano.