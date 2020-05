PIB português com pior resultado desde 2013

Portugal tinha crescido 2,4 por cento nos primeiros três meses do ano passado.



Depois, a economia desacelerou e cresceu 2,1 por cento entre entre Abril e Maio, e 1,9 por cento nos meses do Verão, entre Julho e Setembro.



Mas na reta final do ano voltou a acelerar, com um crescimento de 2,2 por cento.



A economia portuguesa deu agora, no arranque deste ano, uma grande queda de 2,4 por cento.



É a maior queda desde 2013, quando o país estava sob a alçada da Troika.



Consequência sobretudo das medidas adotadas para conter a pandemia e que paralisaram a atividade económica na segunda metade de Março.



Mas, como o confinamento se fez sentir sobretudo a partir de Abril, o resultado deste segundo trimestre deve ser muito pior.