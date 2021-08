PIB regista variação de 15,5% em termos homólogos e de 4,9% em cadeia no segundo trimestre do ano

"Esta evolução é influenciada por um efeito de base, uma vez que as restrições sobre a atividade económica em consequência da pandemia se fizeram sentir de forma mais intensa nos primeiros dois meses do segundo trimestre de 2020, conduzindo então a uma contração sem precedente da atividade económica", refere o INE.



Comparativamente com o 1º trimestre de 2021, o PIB aumentou 4,9% em volume, compenando a variação em cadeia negativa (-3,2%) observada nesse trimestre. "Esta evolução reflete os impactos económicos da pandemia, tendo-se verificado, no início do ano, um confinamento geral, seguindo-se um plano de reabertura gradual a partir de meados de março", refere a nota do INE.





A procura interna contribuiu para a variação em cadeia do PIB, após ter sido negativo no 1º trimestre. Refletiu ainda um contributo da procura externa líquida menos negativo no 2º trimestre de 2021.





(em atualização)