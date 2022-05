PIB regista variação homóloga de 11,9% no primeiro trimestre de 2022, e 2,6% em cadeia

O Instituto Nacional de Estatística divulgou esta terça-feira a estimativa das contas trimestrais. O Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, registou uma variação homóloga de 11,9% no 1º trimestre de 2022 (5,9% no trimestre anterior). Houve ainda uma aceleração em cadeia do PIB, fruto sobretudo do fim de quase todas as restrições quanto à pandemia.