PIB sobe na zona euro e na UE no 2.º trimestre e Portugal lidera subidas

Uma estimativa rápida hoje publicada pelo gabinete estatístico da União Europeia (UE), o Eurostat, revela que o PIB ajustado sazonalmente aumentou 13,7% na zona euro e 13,2% na UE no segundo trimestre de 2021 em comparação com o período homólogo do ano passado.

Já na variação em cadeia, o PIB ajustado sazonalmente aumentou, no segundo trimestre de 2021, 2% na zona euro e 1,9% na UE, em comparação com o trimestre anterior.

Ainda na comparação com os primeiros três meses de 2021, Portugal registou a maior subida neste segundo trimestre entre os 11 países com dados disponíveis para o Eurostat, com o PIB português a crescer 4,9% na variação em cadeia, seguido da Áustria (+4,3%) e da Letónia (+3,7%).

A Lituânia (+0,4%) e a República Checa (+0,6%) registaram o menor aumento do PIB no segundo trimestre deste ano.

Por seu lado, na comparação homóloga, o PIB português subiu 15,5%, o quarto maior aumento, a seguir a Espanha (19,8%), França (18,7%) e Itália (17,3%), adianta o Eurostat.