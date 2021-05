Pilar europeu dos Direitos Sociais deve transformar-se numa espécie de bússola para a governação dos 27

Foto: Reuters

É a ideia defendida pelo secretário-geral da Confederação Europeia dos Sindicatos. Na semana em que Portugal organiza e acolhe uma cimeira social para discutir esta questão, Luca Visentini sublinha que estes princípios de igualdade social entre os europeus devem ser colocados em prática, e não ficar apenas no papel.