Piquete de Aveiras de Cima desmobilizou

Os trabalhadores em protesto desmobilizaram do local ao início da noite deste sábado.



De acordo com as declarações de António Medeiros, tesoureiro do sindicato, os motoristas vão aproveitar para descansar e "descomprimir do ambiente" dos últimos dias.



Em declarações à RTP, o responsável diz acreditar na possibilidade de ANTRAM e sindicato reunirem no domingo, sendo que ainda nenhum encontro está marcado.