PJ deteve suspeito de atear fogo em São João da Pesqueira

A PJ referiu em comunicado que, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real e com a colaboração da Guarda Nacional Republicana - NPA (Núcleo de Proteção Ambiental) de Moimenta da Beira, "procedeu à identificação e detenção de um homem, suspeito de ter ateado um incêndio em área florestal", no concelho de São João da Pesqueira.

O incêndio, ocorrido pelas 14:20 de segunda-feira, consumiu uma área de mancha florestal "de cerca cinco hectares, constituída, maioritariamente, por mato".

Segundo a fonte, o incêndio "colocou em perigo uma vasta mancha florestal e área agrícola, de valor consideravelmente elevado", que não foi consumida devido à rápida intervenção dos bombeiros e de meio aéreo.

O detido, agricultor de profissão, "vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", indicou a PJ.