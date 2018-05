Plano de Atividades e Orçamento da Lusa aprovado "por maioria" - presidente

Lusa10 Mai, 2018, 18:47 | Economia

"A assembleia-geral da Lusa aprovou o Plano de Atividades e Orçamento para 2018 (...) por maioria", disse o presidente da empresa.

Este era o único ponto na ordem de trabalho da reunião magna, depois da assembleia-geral de acionistas de 21 de março ter decidido adiar esta matéria para hoje.

"Fiz uma intervenção para explicar que a primeira preocupação deste novo Conselho de Administração, que tomou posse a partir do dia 21 de março, era precisamente aprovar o Plano de Atividades e Orçamento", afirmou Nicolau Santos.

"Uma das orientações que mantivemos foi não alterar substancialmente o Plano de Atividades e Orçamento, até porque como existe um contrato com o Estado, a três anos, estão ali inscritas as obrigações da Lusa", disse.

Além disso, "não haver alterações também possibilitava uma aprovação mais rápida e essa foi a estratégia seguida", afirmou o presidente da Lusa.

Nicolau Santos salientou que "se estão a acumular sinais" de que é necessário "apostar cada vez mais no áudio e no vídeo".

"Parece-me evidente, quer em matéria de agências noticiosas a nível mundial, quer em matéria de estudos que vamos recebendo", prosseguiu, sublinhando que "tudo aponta para que o áudio e vídeo venham a ganhar um peso cada vez maior".

Ou seja, "no fundo é reforçar as tendências que já estavam inscritas no orçamento do PAO elaborado pelo anterior Conselho de Administração e que não foram significativamente alteradas por este".

Nicolau Santos disse ter a indicação que o PAO da Lusa já foi aprovado pela UTAM - Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial.

"Esperamos que rapidamente tenhamos isto no terreno", concluiu.