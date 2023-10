Plano de Investimento para 2024 aposta no aumento da promoção do destino Açores

No documento, hoje entregue e ao qual a agência Lusa teve acesso, o executivo prevê para o destino turístico, mobilidade e infraestruturas, que serão contemplados com 344,8 milhões de euros, a atribuição de apoios financeiros a diversas entidades que desenvolvem planos de promoção do produto surf, golfe, regatas, cultura e turismo no espaço rural.

No setor do turismo, pretende-se ainda promover "iniciativas de sensibilização para a certificação de sustentabilidade do destino, em todas as ilhas".

Nas infraestruturas e equipamentos portuários e aeroportuários estão projetados investimentos em portos de marinas como os de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta, entre outros.

Haverá ainda apoios a projetos de desenvolvimento e de aquisição de embarcações destinadas à renovação de frotas dos armadores do tráfego local que prestam serviços de transporte marítimo de mercadorias na região.

Em 2024, o Governo Regional vai manter a atribuição do subsídio aos residentes na região nas viagens aéreas interilhas, para promoção da mobilidade, visando a "coesão social e territorial dos Açores".

No capítulo energético, o executivo açoriano pretende incentivar a aquisição de equipamentos de produção de energia elétrica e calorífica limpa, "essencialmente destinados ao autoconsumo, por parte das famílias, das empresas, das cooperativas, das associações sem fins lucrativos e das IPSS".

A proposta do Plano de Investimento para 2024 prevê ainda a implementação do Plano para a Mobilidade Elétrica nos Açores (PMEA), enquanto "opção estratégica da política energética e ambiental, atento o seu importante papel para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, a descarbonização da economia, a mitigação dos efeitos das alterações climáticas e a melhoria da eficiência energética".

A proposta de Plano de Investimentos do Governo dos Açores para 2024 aumentou para 740 milhões de euros, mais seis milhões face à anteproposta apresentada aos parceiros sociais, devido ao reforço de verbas inscritas no Orçamento do Estado.

"Trata-se de um plano que aponta para 740 milhões de euros de investimento público, mais 15% em relação ao plano de 2023, o que é significativo", realçou hoje José Manuel Bolieiro, presidente do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), após a entrega no parlamento açoriano, na Horta, das propostas de Plano e Orçamento para 2024, as últimas desta legislatura.