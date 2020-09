Plano de Recuperação e Resiliência. Costa aponta gigantesca responsabilidade

O primeiro-ministro avisou que Portugal está perante "uma gigantesca responsabilidade" e que "não pode perder tempo" com hesitações na execução dos fundos europeus nos próximos seis anos. Esta mensagem sobre o alcance estratégico do Plano de Recuperação e Resiliência foi deixada por António Costa na sessão de abertura de um encontro do Grupo Parlamentar do PS.