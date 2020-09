Plano de Recuperação e Resiliência. Portugal é exemplo de "recuperação e renovação" na Europa

No início da sessão de apresentação do Plano de Recuperação e Resiliência e do Plano de Recuperação da União Europeia, Ursula von der Leyen começou por elogiar Portugal, o papel do país na União Europeia e no mundo e a forma com os portugueses agiram quando a pandemia antingiu a Europa.





"Portugal demonstrou o melhor da Europa", afirmou a líder do executivo comunitário, acrescentando que os portugueses responderam "com humildade, com sentido de responsabilidade e com solidariedade, quando a pandemia atingiu a Europa".





Ursula von der Leyen recordou que, em 1755, depois de um terramoto a capital portuguese teve de se erguer de novo e reconstruir. Comparando com a situação que a Europa e o mundo enfrentam atualmente, devido à Covid-19, a presidente da Comissão Europeia considera que Lisboa "é um exemplo vivo de renovação e recuperação".





"Ainda antes de a pandemia nos atingir, a Europa já estava a atravessar um período de mudanças profundas e rápidas, desde a digitalização à descarbonização", continuou Von der Leyen. "E a necessidade de nos pormos de pé, de novo, e construir uma melhor maneira de fazer as coisas, é tão importante como o foi no século XVIII".



"Podemos aprender com Lisboa como, de facto, voltar a reconstruir, como remodelar as nossas sociedades", salientou ainda.



"É com este espírito que quero acolher da melhor maneira o Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal. As vossas prioridades e os vossos desejos refletem aquilo que é o grande plano da União Europeia para a reforma e o investimento, o plano para a nova geração".



Ainda na sua intervenção, Von der Leyen agradeceu a António Costa pelo Quero agradecer ao senhor primeiro-ministro, António Costa, pelo "seu apoio em conseguir intermediar este acordo histórico em julho passado".



"A nova Geração da União Europeia - Next Generation EU - permite à UE conseguir 750 mil milhões de euros no mercado para os investir num futuro mais forte para amanhã. É este o nosso objetivo", disse ainda.



"Trata-se de uma necessidade urgente e sem precedentes. E é também para uma situação urgente e sem precedentes: precisamos de reparar o nosso tecido social".



"Temos de proteger e modernizar o nosso mercado único", frisou Von der Leyen lembrando que este tem sido fundamental para todos os Estados-membros da União Europeia. Mas a União Europeia precisa também de, na ótica da Comissão Europeia, "impulsionar um acordo verde digital, justo e resiliente, assim como uma economia e uma sociedade verde, justa e digital".



"Sabemos que estas vão ser as prioridades para o Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal e são, certamente, prioridades para o plano 'Next Generation EU'".

Ursulta von der Leyen acredita que "Portugal não só está bem posicionado para tirar o máximo partido do 'Next Generation EU' como pode ser um modelo para outros".



Segundo a presidente da Comissão Europeia, a próxima geração de medidas europeias "vai dar especial ênfase às reformas" e "Portugal tem uma grande experiência neste campo, desde as reformas muito difíceis do passado, até às reformas mais recentes, em domínios que vão da aprendizagem ao longo da vida, ao setor da saúde, ao combate à segmentação do mercado de trabalho, reformas muito necessárias que têm de ser levadas a termo".





A Comissão está "pronta para apoiar este plano e estas reformas". Contudo, Von der Leyen recordou que Portugal "também tem vantagem" na "dupla transição ecológica e digital", uma vez que já é "um líder digital em muitas áreas" e tem uma "base" inicial onde vai construir as medidas do futuro. Lembrando a Web summit e a qualidade do ensino tecnológico à utilização de energia limpa que vem desde 2005.







