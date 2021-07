Plano de Recuperação e Resiliência sem consenso no debate do estado da nação

O primeiro-ministro apela à união em torno da recuperação económica do país, mas PSD e CDS-PP acusam o Governo de não ter dinheiro suficiente para as empresas no Plano de Recuperação e Resiliência. Os partidos mais à esquerda pedem a revisão imediata das leis do trabalho e apoios para as famílias devido ao fim das moratórias.