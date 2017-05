Plano de urbanização da zona sul de Valença prevê investimentos de oito milhões

Lusa 04 Mai, 2017, 11:57 | Economia

"Este plano vai permitir ordenar toda a área sul da cidade ao nível do espaço público, com reordenamento da rede viária e das zonas verdes. Vai contribuir para uma regeneração urbana mais planeada do que casuística. Nos próximos cinco anos, estão previstos investimentos de oito milhões de euros em regeneração urbana, com o apoio de fundos comunitários", referiu o asocial-democrata Jorge Mendes.

O autarca da segunda cidade do Alto Minho, que falava a propósito da publicação do PUACV, hoje, em Diário da República (DR), referiu que o documento "vai permitir dar o equilíbrio que aquela zona não tinha e de forma planeada".

"A estratégia do PUACV está a ser implementada desde 2009, ainda sem estar aprovado. Agora com a publicação em DR e, consequente entrada em vigor, temos outra legitimidade", sustentou Jorge Mendes.

Segundo o documento hoje publicado em DR, "os objetivos estratégicos assumidos para o PUACV passam pela definição da organização espacial do meio urbano, prosseguindo o equilíbrio da composição urbanística, a conservação e reabilitação do edificado, a colmatação e compactação da malha urbana e a compatibilização de usos".

Aquele plano aponta ainda para "a procedimentalização da conceção geral da forma urbana, estabelecendo os parâmetros urbanísticos, o destino das construções, os valores patrimoniais a proteger, os locais destinados à instalação de equipamentos, os espaços livres e o traçado da rede viária e das infra estruturas principais, promovendo a sua requalificação e inovação urbana".

O PUACV, aprovado em janeiro pela câmara e, em fevereiro, pela Assembleia Municipal de Valença, contempla ainda "a promoção de uma intervenção que valorize a componente ecológica de sustentabilidade e consolidação e de mobilidade urbana, conferindo uma maior qualidade de vida".

A estratégia do PUACV "assenta na intervenção e requalificação do espaço público como condição necessária para revitalizar a zona central, tornando-a num espaço valorizado, renovado e atrativo de pessoas, de atividades económicas e de projetos potenciadores da regeneração e dinamização da área".