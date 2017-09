Plano de valorização da castanha de Sernancelhe em curso

Lusa15 Set, 2017, 11:07 | Economia

"Havia o hábito de comprar a castanha diretamente ao produtor e vendê-la, sem sequer saber para onde ia, se era para consumo nacional ou internacional, e sem lhe dar a necessária valorização", explicou à agência Lusa o presidente da Associação Comercial e Industrial de Sernancelhe, João Aguiar Raínho.

Nesse âmbito, tem em desenvolvimento o projeto "Todos com a castanha... a castanha com todos", um investimento de 203.477 euros, que recebeu 85% de financiamento da União Europeia através do Norte 2020 (Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020).

João Aguiar Raínho frisou que a castanha da região "é diferenciada, doce, tem um sabor próprio", características que têm de ser valorizadas.

O projeto prevê a criação de uma imagem para a castanha de Sernancelhe, a participação em feiras do setor para promover a troca de conhecimentos entre empresários e o lançamento de um `website` dedicado ao produto.

"No culminar deste projeto, vamos editar um livro. Estamos a recolher receitas com as pessoas mais idosas e junto dos restaurantes", contou.

Outra vertente do projeto é uma iniciativa de fotografia, nas várias etapas por que passam o castanheiro e a castanha durante as quatro estações do ano, acrescentou.

Será também disponibilizado aos empresários do concelho o "Manual de modernização da produção, armazenamento e distribuição da castanha - oportunidades de inovação no setor da castanha".

A castanha conseguiu, em poucos anos, passar de produto subvalorizado para um dos mais procurados no mercado, atingindo preços elevados e compensadores para os agricultores.

Com elevada cotação no mercado, a castanha de Sernancelhe distingue-se pela cor, sabor e propriedades nutricionais.

Sernancelhe é um concelho caracterizado por uma baixa densidade populacional e que revela dificuldades na dinamização do seu tecido empresarial, mas a Associação Comercial e Industrial acredita que a aposta nos seus recursos únicos levará ao crescimento económico e à criação de emprego.

João Aguiar Raínho disse que os resultados deste projeto já poderão ser visíveis a 01 de novembro, em mais uma edição da Festa da Castanha, e também em fevereiro, na Festa das Sopas.