Plano orçamental de Trump conserva défice por dez anos

A proposta poderá servir de base ao segundo mandato de Trump, caso vença a eleição presidencial de novembro.



As medidas para o novo plano orçamental passam por diversos cortes. Entre eles estão programas de assistência social e de ajuda internacional. O aumento nas despesas referentes aos veteranos das Forças Armadas e da Defesa também é uma medida implementada neste orçamento. As medidas para o novo plano orçamental passam por diversos cortes. Entre eles estão programas de assistência social e de ajuda internacional. O muro na fronteira mexicana também sofrerá uma diminuição de dois mil milhões de dólares.





As previsões são de uma subida de 0,3 por cento nos gastos militares para o ano de 2021. Os gastos alusivos a despesas não militares vão sofrer um corte de cinco por cento, número que se encontra muito abaixo do acordado entre Trump e o Congresso norte-americano.



A aprovação do orçamento não está garantida, pois são os democratas que controlam a Câmara dos Representantes e as leis para as contas federais, nos Estados Unidos, têm de ter a aprovação bicameral, ou seja, da câmara baixa e do Senado.



Outras medidas implementadas seriam o aumento das receitas em 12 por cento da NASA, o que levaria à execução do plano do Presidente para reenviar astronautas à Lua em 2024. Em contrapartida, a Agência de Proteção Ambiental irá sofrer um corte de 26 por cento.



Nancy Pelosi, speaker da Câmara dos Representantes, reagiu ao plano orçamental referindo que “o orçamento é uma declaração de valores e, mais uma vez, o Presidente está a mostrar que menospreza a boa saúde, a segurança financeira e o bem-estar dos trabalhadores e das famílias americanas”.

O novo plano é apresentado depois de o défice ter passado para um milhar de milhões de dólares em 2019.



O cenário é de crescimento para o défice devido a diversos fatores. As reduções de impostos e o acordo orçamental levam ao aumento dos gastos governamentais. O último ano fiscal regista 984 mil milhões de gastos, números que têm vindo a crescer, por comparação com os 665 mil milhões do primeiro ano de mandato, em 2017.



É comum as dívidas nacionais dispararem perante uma situação de crise financeira. Contudo, não é o que se verifica nos Estados Unidos, visto que o país se encontra em expansão económica e o desemprego tem registado valores baixos.



