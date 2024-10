O Plano Orçamental português apresentado em Bruxelas prevê, a partir de 2026, excedentes elevados e um crescimento menor da economia, longe dos 3 por cento que a AD inscreveu no programa eleitoral.

Esses efeitos devem-se ao fim do PRR e ao facto de ainda não contarem, segundo as regras europeias, com medidas que venham a ser tomadas pelo Governo.