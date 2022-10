Plano von der Leyen de combate à crise energética suscita críticas em Estrasburgo

Os deputados do Parlamento Europeu criticam o plano de combate à crise energética, apresentado por Ursula Von Der Leyen. A presidente da Comissão Europeia foi a Estrasburgo para dar a conhecer as linhas gerais do plano e classificou como "atos de puro terror", os bombardeamentos russos a centrais de energia ucranianas.