Plataforma Cívica "Aeroporto BA6 Montijo Não!" vai levar queixa a Bruxelas

O Movimento Cívico que está contra a construção do novo Aeroporto do Montijo vai avançar com ações judiciais e apresentar uma queixa à Comissão Europeia. O anúncio foi feito este sábado no final de uma reunião.