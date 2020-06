Plataforma de Interoperabilidade poupou 5 mil ME ao Estado desde 2007

De acordo com dados do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, liderado por Alexandra Leitão, "estima-se que a iAP já tenha permitido poupanças superiores 5 mil milhões de euros, tendo também poupado mais de 380 milhões de horas a cidadãos e empresas e 66 milhões de horas aos serviços da Administração Pública".

"Quanto ao impacto ambiental, estima-se que tenham sido neutralizadas mais de 445 milhões de toneladas de carbono e que tenham sido poupadas mais de 70 mil toneladas de emissões de CO2", pode também ler-se num comunicado do ministério hoje enviado às redações.

Através da iAP, desde 2007, "foram trocadas mais de 1,5 mil milhões de mensagens de dados, enviados 190 milhões de SMS e foram suportados pagamentos de mais de mil milhões de euros", tendo sido realizadas "mais de 1,7 mil milhões de interações na iAP", segundo o Governo.

Os números derivam da disponibilização, através da plataforma, de "serviços de orquestração e troca de mensagens entre sistemas aplicacionais (através da Plataforma de Integração), de comunicação de mensagens SMS com cidadãos (através da Plataforma de Mensagens) e de facilitação de pagamentos (através da Plataforma de Pagamentos)".

A iAP assegura a troca de informação "entre todas as entidades que participam no ciclo de vida do Cartão do Cidadão", como o Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), Segurança Social (SS), Saúde, Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM), Ministério da Administração Interna (MAI), e "permite a atribuição automática de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior e a abertura de conta bancária desmaterializada (online e sem papéis)".

"A iAP permite ainda a prescrição médica eletrónica para levantamento de medicamentos em farmácias sem necessidade da receita física e a validação de faturas para a ADSE, que obtém da AT dados sobre as despesas médicas dos beneficiários para facilitar a comparticipação de despesas médicas", pode ainda ler-se no comunicado do ministério.

No total, a plataforma abarca 123 entidades públicas e privadas, e o novo portal, que entra em funções a partir de hoje, permitirá "a implementação da Medida Simplex -- iAP dados à medida, que pretende acelerar e automatizar a integração das entidades interessadas", bem como ligação a "outros pontos de interoperabilidade disponibilizados no espaço europeu".

"Também a partir de hoje passa a ser disponibilizado um novo serviço na iAP, de Interoperabilidade Documental, que permite a desmaterialização total da troca de documentos, com benefícios económicos e para o ambiente, aos vários sistemas de gestão documental das entidades da Administração Pública e do Governo", assinala ainda o comunicado do ministério de Alexandra Leitão.