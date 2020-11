Plataforma de ONGD aponta corte de mais de 25ME na cooperação

"Segundo o Orçamento de Estado para 2021, prevê-se que o decréscimo nos fundos classificados como Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) supere os 25 milhões de euros", aponta a organização, sublinhando que estes fundos "vão diminuir em mais de 8% comparando com 2020".

A posição da Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento, que reúne mais de 60 ONGD, surge na véspera da audição do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas no âmbito da análise e discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2021.

Com esta proposta de orçamento, sustenta a Plataforma, Portugal ficará mais longe das metas acordadas internacionalmente, com um total previsto de 279,4 milhões de euros para 2021, o equivalente 0,14% do Rendimento Nacional Bruto (RNB), face aos 0,16% de 2020.

"A redução na Ajuda Pública ao Desenvolvimento e o desinvestimento que se prevê na dimensão da cooperação dentro da agência coordenadora da cooperação portuguesa, o instituto Camões, são dados preocupantes", afirmou Rita Leote, diretora executiva da Plataforma.

A organização sustenta que o decréscimo previsto dos fundos se verifica em particular nas transferências diretas para os países beneficiários da cooperação portuguesa (ajuda bilateral).

"Esta dimensão terá cortes previstos na ordem dos 37% face a 2020, quando se prevê que sejam executados quase 100 milhões de euros, face aos 62 milhões de euros previstos para 2021", indicou.

Em contraste, e apesar da redução do valor global, a organização aponta que para 2021 está previsto "um ligeiro aumento" (cerca de 4,6% para 210,6 milhões de euros) nas verbas que Portugal transfere anualmente para instituições multilaterais, nomeadamente instituições europeias ou agências das Nações Unidas.

"O importante compromisso com a dimensão multilateral não deve resultar num desinvestimento na relação bilateral com os países parceiros", defendeu a Plataforma.

Para Rita Leote, "a APD desempenha um papel determinante na resposta à situação em que se encontram as populações mais vulneráveis no atual contexto de pandemia", manifestando, por isso, preocupação com "os números plasmados na proposta de Orçamento".

"Comprometem a realização da Agenda 2030 e representam uma contração no esforço português de apoio aos países em desenvolvimento e às populações mais vulneráveis", afirma a organização.

A Plataforma reforça que "o equilíbrio orçamental não pode ser conseguido à custa da diminuição das verbas previstas para a cooperação portuguesa" e apela para que a Assembleia da República "aprofunde esta discussão" com o Governo.

"Nas vésperas de assumir a Presidência do Conselho da UE, é fundamental que Portugal esteja comprometido com a procura por soluções globais de solidariedade e de resposta à crise. Isso significa também realçar o papel da Ajuda Pública ao Desenvolvimento", defende Rita Leote.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) prevê gastar 475,7 milhões em 2021, mais 51,1 milhões de euros (12%) que a despesa orçamentada para este ano, segundo a proposta de Orçamento do Estado.

No capítulo das transferências correntes, estão orçamentados 93,7 milhões, menos 27,2% que em 2020, com a maior fatia (46,3 milhões) a destinar-se a contribuições e quotizações para organizações internacionais (contra 52,1 milhões em 2020).

Ao Camões - Instituto da Cooperação e da Língua são destinados 37,8 milhões de euros, para o financiamento dos centros culturais e de cooperação no estrangeiro, transferências para as entidades com as quais o instituto tem protocolos de cooperação e para as organizações não-governamentais para o desenvolvimento.