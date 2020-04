Plataforma reúne em três dias 48 produtores e comerciantes de Coimbra

"Até ao final do terceiro dia de funcionamento (quarta-feira)", a plataforma, criada pela associação de desenvolvimento local Coimbra Mais Futuro, em parceria com a Câmara da cidade, já conta com 48 entidades de produção e comércio de produtos, sobretudo agroalimentares produzidos no município, disse à agência Lusa Regina Pinto, daquela associação.

Além disso, já manifestaram interesse em aderir ao projeto 12 outras entidades, cujas candidaturas estão a ser apreciadas pela Coimbra Mais Futuro, no sentido de verificar se reúnem as condições para integrar o projeto, adiantou a responsável.

A higiene, a segurança e a relação comercial são uma das maiores preocupações da associação, que insiste, por isso, na necessidade do rigoroso cumprimento das regras por parte dos aderentes à plataforma.

A plataforma abrange os mais diversos produtores e vendedores, desde produtores de galinhas autóctones a frutarias ou pastelarias, exemplifica Regina Pinto, sublinhando que este projeto também irá, por certo, servir para apoiar os pequenos produtores e lojas locais e divulgar os seus produtos.

A maior parte dos operadores registados disponibiliza a opção de entrega dos produtos no domicílio do comprador.

"Esperamos que depois (da pandemia da covid-19), quando se regressar à `normalidade`, os consumidores passem a comprar mais no comércio local" e a optar pela produção local, afirma.

A associação vai, entretanto, contactar os operadores do Mercado Municipal D. Pedro V, em Coimbra - cuja atividade tem sido penalizada pela pandemia e que em breve entrará em obras de remodelação -, designadamente no sentido de também usufruírem da plataforma.

Com uma página na internet - https://coimbramaisfuturo.wixsite.com/semsairdecasa -, a plataforma permite que os consumidores acedam à lista de entidades que produzem ou comercializam produtos da mais diversa natureza", essencialmente do setor agroalimentar, que a Coimbra Mais Futuro vai alargar a outras áreas, como vestuário, por exemplo, igualmente destinada a pequenos produtores e lojistas.

Sob o lema "Sem sair de casa eu apoio a produção e o comércio local", a ferramenta digital permite que as compras sejam "efetuadas com opção de encomenda antecipada e, na sua maioria, com opção de entrega ao domicílio", sublinha a associação.

Em Portugal, segundo o balanço feito na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).