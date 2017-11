Plataformas alternativas de transporte vão fazer greve durante a tarde

A Uber, a Cabify e a Chofer denunciam que, no primeiro dia da Web Summit, vários motoristas das empresas foram multados junto ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



A Associação que representa as Plataformas Alternativas de Transportes estima que as multas ascendam já a 1 milhão de euros.



Entre as qautro da tarde e as oito da noite, os motoristas vão parar. Dizem que pretendem criar "um caos na mobilidade urbana".



A Associação assegura que sessenta por cento das viagens para a Cimeira da Tecnologia são asseguradas por estes transportes.



A greve serve também para alertar para o facto de a lei que regula estas plataformas... ainda não ter sido aprovada no Parlamento.