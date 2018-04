Plataformas digitais querem nova lei com rapidez apesar de veto presidencial

RTP30 Abr, 2018, 11:48 / atualizado em 30 Abr, 2018, 11:50 | Economia

A plataforma eletrónica de transporte privado de passageiros Uber disse esperar a "breve aprovação" de uma lei "moderna e transparente", apesar do veto do Presidência da República ao diploma que regularia a atividade e que terá de ser reformulado.



"Continuaremos a acompanhar o processo legislativo e aguardamos pela breve aprovação de um quadro regulatório moderno e transparente para a mobilidade nas cidades portuguesas, que traga a devida clareza jurídica à atividade de mais de cinco mil motoristas", indica a Uber, numa curta reação enviada à agência Lusa.



A Taxify pede igualmente uma nova lei rapidamente. Considerou compreensível o veto do Presidente da República à lei que regularia a atividade do setor, mas espera que o processo legislativo "decorra de forma célere".



"Esperamos que o processo legislativo decorra de forma célere, para que não continuemos a operar num mercado não regulado", afirmou o diretor-geral da Taxify Portugal numa posição escrita enviada à agência Lusa.



Na nota, David Silva disse ainda "compreender que a entrada das plataformas de transporte privado de passageiros em Portugal exija uma adaptação do setor".



A Cabify, por seu lado, veio assegurar que vai colaborar com a Assembleia de República para "uma regulação progressista" após o veto do Presidência da República (PR) ao diploma que regularia a atividade.



"À semelhança da sua postura desde o início deste processo, a Cabify mantém-se disponível para colaborar com a Assembleia de República para que seja alcançada uma regulação progressista para o setor da mobilidade em Portugal", refere a empresa numa posição escrita enviada à agência Lusa.



Para a Cabify, "alcançar este objetivo só será possível com a consideração de todas as partes envolvidas".



"Acreditamos que, em breve, estaremos a operar em Portugal, num setor regulado e justo, bem como num ecossistema que favoreça a inovação e as necessidades dos utilizadores", adianta.



