PM assina acordos de cooperação com Moçambique

Assinou acordos de cooperação entre os dois governos nas áreas da agricultura, educação e turismo. Estes acordos representam aumento de verba no valor de 90 milhões de euros.



Antes, participou numa cerimónia de homenagem no Monumento aos Heróis Moçambicanos, na qual depôs uma coroa de flores.



Depois, encontrou-se com o homólogo Filipe Nyusi.



António Costa revelou que o Conselho de Ministro aprovou - hoje mesmo - o diploma que regulamenta a mobilidade de cidadãos da CPLP e que, de acordo com o primeiro-ministro, é um passo importante na relação entre os países.