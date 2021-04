PM britânico cancela visita à Índia pela segunda vez este ano

"Tendo em conta a situação atual do coronavírus, o primeiro-ministro, Boris Johnson não poderá viajar para a Índia na próxima semana. Em vez disso, os primeiros-ministros [Narendra] Modi e Johnson falarão no final deste mês para aprovar e lançar os seus planos ambiciosos para a futura parceria entre o Reino Unido e a Índia", refere o comunicado.

Uma visita de Boris Johnson ao país, considerada importante no contexto pós-Brexit para aproximar economicamente os dois países, já tinha sido cancelada em janeiro e estava agora prevista para abril.

Nos últimos dias aumentou a pressão sobre o Governo para a visita ser cancelada e a Índia ser colocada na "lista vermelha" de países com interdição de viagens e cujos viajantes são obrigados a cumprir uma quarentena de 10 dias num hotel designado a um custo de 1.750 libras (2.020 euros).

Os dois países estão atualmente num braço de ferro relativamente a vários milhões de doses da vacina AstraZeneca do Serum Institute, que deveriam ter chegado no mês passado ao Reino Unido, mas que o Governo indiano reteve para usar no país e combater o aumento de casos de covid-19.

Na última semana, a Índia chegou a registar mais de 260 mil novos casos por dia e a capital, Nova Deli, vai entrar hoje em confinamento.

As autoridades de saúde britânicas encontram-se também a investigar a gravidade de uma nova variante do coronavírus descoberta na Índia, conhecida por B.1.617, da qual 77 casos já foram descobertos no Reino Unido.

Em declarações hoje à BBC, o epidemiologista Andrew Hayward, da universidade University College London, disse que ainda não existem conclusões sobre se a variante é mais contagiosa ou poderá ser invalidar as atuais vacinas.

No entanto, perante o risco, disse que o Governo "deve jogar pelo seguro" e colocar a Índia na "lista vermelha" de países dos quais as viagens para o Reino Unido são proibidas, exceto para nacionais britânicos ou estrangeiros residentes no país.

