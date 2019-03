PM chinês anuncia "medidas fortes" para contrariar abrandamento económico

Lusa15 Mar, 2019, 07:22 / atualizado em 15 Mar, 2019, 08:41 | Economia

Em 2018 a economia chinesa, a segunda maior do mundo, cresceu 6,6%, no ritmo mais lento em quase três décadas | Jason Lee - Reuters

Li, que falava numa conferência de imprensa após o encerramento da sessão anual do legislativo chinês, afirmou que Pequim vai reduzir impostos e aprovar medidas para "aumentar a vitalidade do mercado".

"Nós certamente precisamos de tomar medidas fortes para lidar com as crescentes incertezas que enfrentamos este ano", disse.

Li Keqiang rejeitou, no entanto, uma injeção de crédito na economia ou o aumento do investimento público, afirmando que podem "levar a problemas no futuro".

Em concreto, o primeiro-ministro apontou "medidas de flexibilização quantitativa" como de "oferta monetária" ou a "ampliação do deficit orçamentário", visando "injetar energia nos agentes de mercado para lidar com a desaceleração económica ".

E anunciou um corte dos impostos de cerca de 2 biliões de yuans (263.000 milhões de euros), incidindo no imposto sobre o valor acrescentado e a redução das contribuições previdenciárias, para "aliviar o fardo para as empresas".

Sobre a sustentabilidade desta nova política fiscal, Li afirmou que o governo "calculou bem os números", e explicou que o Executivo vai "reduzir o orçamento dos serviços públicos" e "usar as reservas fiscais" para enfrentar a redução nas receitas do governo.

"Estou confiante de que a economia chinesa continuará a desempenhar um papel estabilizador na economia mundial", afirmou.

Li Keqiang expressou confiança de que o país asiático pode atingir a meta oficial de crescimento económico para este ano, fixada entre 6% e 6,5%.

No ano passado, a economia chinesa, a segunda maior do mundo, cresceu 6,6%, ou seja, o ritmo mais lento em quase três décadas.