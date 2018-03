PM chinês assegurou que assistência económica da China ao exterior não serve agenda expansionista

Lusa20 Mar, 2018, 07:28 | Economia

"A China não procura a expansão", afirmou Li, na conferência de imprensa que encerrou a sessão anual da Assembleia Nacional Popular, o órgão máximo legislativo do país.

"O que a China quer é desenvolver relações com outros países e regiões, com base no respeito, igualdade e benefício mútuo, e criar em conjunto uma comunidade de futuro partilhado", disse.

Li garantiu que a assistência económica proporcionada pelo país a outras nações em desenvolvimento não tem "condições políticas", e que isso não mudará no futuro.

O chefe do Governo chinês recordou que, nos últimos anos, o seu país contribuiu para cerca de 30% do crescimento da economia mundial, e desempenhou um papel importante na recuperação económica e na paz mundial.

"Com mais comércio, haverá mais negociação, e isso ajudará a travar conflitos", disse Li Keqiang, recordando que as relações comerciais que Pequim mantém com outros países seguem as regras do mercado.