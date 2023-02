PM diz que não começou a resolver o problema da habitação pelo telhado

Num artigo no jornal Público, António Costa refere que este é mais um passo no trabalho dos últimos sete anos para o aparecimento de uma nova geração de políticas de habitação.



E depois de uma década e meia em que, segundo António Costa, as políticas públicas se limitaram à fé na liberalização dos arrendamentos e nas baixas taxas de juro.



O primeiro-ministro diz que a habitação foi sempre uma prioridade como pilar do Estado Social e refere que há 2700 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência para financiar, até ao fim da legislatura, habitação condigna a 26 mil famílias.