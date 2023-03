PM são-tomense acredita que país vai transitar para rendimento médio em 2024

"Eu estou convencido que, embora as nossas dificuldades, nós estamos em muito melhor condição que outros países menos avançados para realmente fazermos a transição, é preciso realmente que os são-tomenses se apropriem de facto de São Tomé e Príncipe, tenham aquela autoestima, aquele orgulho não só de ser são-tomense, mas de deixarmos de ser, um dia, país menos desenvolvido", disse Patrice Trovada em declarações ao jornal são-tomense `Téla Nón`, em Doha, Qatar.

O primeiro-ministro são-tomense, que participou na 5ª conferência das Nações Unidas sobre os países menos desenvolvidos, considerou que "é preciso ter visão" e "ter ambição", tendo apelado ao envolvimento dos são-tomenses para acelerar o "processo de desenvolvimento" e transformar o país.

"Nós não podemos também estarmos a lamentar sempre que somos pobres e temos que estender as mãos. Temos é que trabalhar, temos é que acreditar, temos é que ser muito mais unidos e eu acredito que em dezembro de 2024, se nós fixarmos esta meta, estaremos em condições de sermos admissíveis a país de renda média", declarou Patrice Trovoada.

O primeiro-ministro mostrou-se ciente da diminuição de donativos após a transição para país de rendimento médio, mas sublinhou que o país deverá trabalhar para melhor aplicação dos créditos que passarão a estar mais disponíveis.

"O investimento direto através do crédito que tem que estar também a taxa de juros aceitáveis, isso é que é a grande questão, não é o donativo", sublinhou.

Para Patrice Trovoada, a corrupção e o preço da internet são alguns entraves a que os países menos desenvolvidos têm ainda que fazer face.

"Nós não podemos abrir a mão da digitalização, das novas tecnologias, e da infraestrutura digital, que isso faz parte da nossa soberania e os Estados dos países menos avançados têm que ter `mais mão` nisso porque senão iremos perder a tal nova revolução", comentou.

No caso específico de São Tomé e Príncipe, o chefe do Governo considerou que um dos "grandes problemas" que condicionam o processo de desenvolvimento do país é a questão energética, que representa uma dívida acumulada de cerca de 250 milhões de euros, gerada por créditos no fornecimento de combustíveis pela Empresa Nacional de Combustíveis e Óleo (Enco), detida maioritariamente pela empresa angolana Sonangol, à Empresa de Água e Eletricidade (Emae) de São Tomé e Príncipe.

"O facto mais importante da nossa dívida é sobretudo a energia [...] só essa representa quase 100% do PIB [Produto Interno Bruto]. Isso é um facto estrutural", declarou Patrice Trovoada, realçando que o país tem "apoio da comunidade internacional" e deverá fazer reformas para ultrapassar esta questão.

O primeiro-ministro considerou que é "uma questão que pode ser ultrapassável" com o apoio da comunidade internacional e o esforço interno para melhorar a gestão energética e investir nas energias renováveis.

Outro desafio apresentado pelo primeiro-ministro são-tomense é a segurança alimentar.

"Com um país tão fértil não se pode pensar que não é possível atingir a segurança alimentar", disse, defendendo novas políticas para o setor, nomeadamente a aquisição de novas sementes para o cultivo e melhoria do processo de irrigação, bem como a exportação para os países daquela sub-região africana.

"O mercado livre africano é uma realidade. Temos que melhorar a ligação com o continente. Estamos sempre a falar que temos um mercado de 400 milhões de consumidores tão perto, é uma realidade. Temos que olhar para os nossos vizinhos, e buscar soluções a nível regional", realçou Patrice Trovoada.

O primeiro-ministro quer também avanços no setor das pescas, que atualmente é dominado por embarcações estrangeiras no âmbito de acordos assinados com o Estado são-tomense.

"Até hoje, para além das licenças de pescas, nós não temos sequer uma política de pesca pelo menos semi-industrial, e essa questão da industrialização progressiva é fundamental", defendeu líder do executivo são-tomense.

Para potenciar o turismo, Patrice Trovoada entende que é preciso "trabalhar na conectividade aérea", tendo em conta o aumento dos preços das viagens, sobretudo para a Europa, após a pandemia de covid-19, e explorar "o potencial turístico ao nível regional" e ao mesmo tempo preparar a população são-tomense para receber os turistas.

O coordenador residente das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, Eric Overvest, assegurou que a transição do arquipélago para país de rendimento médio, não significa o corte imediato da ajuda internacional ao desenvolvimento.

"Não quer dizer que a partir de 2024 a ajuda pública ao desenvolvimento vai ser cortada. É um processo de transição que vai demorar 5 anos", sublinhou Eric Overvest ao jornal `Téla Nón`, à margem da mesma conferência.

O coordenador do sistema das Nações Unidas referiu que a decisão foi tomada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e foi aprovada com base nos indicadores de desenvolvimento do país, "sobretudo o PIB por habitante, e os indicadores económicos e sociais".

O representante da ONU em São Tomé e Príncipe assinalou que nos últimos 10 anos, o PIB de São Tomé e Príncipe duplicou nos últimos 10 anos, "e o país está no grupo dos países de renda média".

Os indicadores analisados pela Assembleia Geral das Nações indicam que São Tomé e Príncipe regista um PIB por habitante de 2.300 dólares (cerca de 2.150 euros), quando o teto máximo de referência internacional é de 1.200 dólares (1.120 euros).

Além disso, a esperança de vida dos são-tomenses aumentou e progressos foram alcançados no sector da educação, em que o acesso ao ensino secundário, atinge quase 100% das crianças.