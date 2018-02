PM são-tomense considera que cooperação deve ser repensada "com alguma criatividade"

Lusa16 Fev, 2018, 07:58 | Economia

"As coisas não estão ao nível mais desejável, mas nada melhor que falarmos e vermos o que podemos fazer, se há necessidade de revermos as nossas expetativas, de termos alguma criatividade", disse o chefe do Governo são-tomense, em entrevista à agência Lusa, em Lisboa, dias antes da visita de Estado do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, a São Tomé e Príncipe.

Segundo Patrice Trovoada, o Governo são-tomense tem um projeto e uma visão sobre o posicionamento de São Tomé e Príncipe no mundo, mas sobretudo na sub-região, "que também pode ser benéfica para os interesses portugueses", nomeadamente na área do investimento, "não apenas do setor privado, mas também do setor público".

"É preciso nós continuarmos a fazer a advocacia de que São Tomé e Príncipe é também uma oportunidade para Portugal e é importante que as autoridades portuguesas percebam isso e haja um engajamento mais forte do lado delas", disse, referindo que o setor privado português já percebeu isso.

O chefe do Governo admitiu também a necessidade de São Tomé "explicar melhor" as suas expetativas em relação à cooperação portuguesa, nomeadamente a importância do apoio de Portugal na reforma da justiça e da administração são-tomenses.

Entre os projetos que estão por concretizar, Patrice Trovoada deu como exemplo um acordo para uma linha de crédito para o setor empresarial, assinado há três anos, mas cuja verba ainda não foi desembolsada por Portugal.

"Não conseguimos desembolsar uma soma modesta, são 10 milhões de euros", lamentou o primeiro-ministro, manifestando, no entanto, a convicção de que as situações de bloqueio na cooperação poderão resolver-se porque dos dois lados há uma vontade de avançar.

Patrice Trovoada considera que a visita de Estado que Marcelo Rebelo de Sousa realiza na próxima semana a São Tomé e Príncipe, de 20 a 22 de fevereiro, pode ser "uma oportunidade" para reforçar a cooperação entre os dois países.

Em setembro de 2016 os dois países assinaram, na capital são-tomense, o Programa Estratégico de Cooperação financiado por Portugal no valor de 57 milhões de euros para cinco anos.

A secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação portuguesa, Teresa Ribeiro, visitou São Tomé e Príncipe em maior de 2017 e admitiu na altura a necessidade de fazer alguns ajustes na cooperação entre os dois países, mas considerou aquele país africano lusófono como um "importantíssimo destino da ação externa" portuguesa.