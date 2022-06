PM timorense defende parcerias entre Estado e privados para criar "novas cadeias de valor"

"Cadeias de valor para os setores chave da nossa economia potencial e produtiva: na agricultura, nas pescas, na floresta, no turismo, na indústria e nos serviços, melhorando as parcerias já existentes e procurando novas iniciativas multissetoriais de cooperação, locais e nacionais, públicas e privadas, internas e externas, em favor do mérito, da excelência, da qualidade e do valor acrescentado", afirmou Taur Matan Ruak.

"Parcerias que nos ajudem a valorizar a oferta nacional, através da formação dos produtores, dos empreendedores, dos empresários, das autoridades, dos dirigentes associativos e cooperativos, e que possam contribuir também para a promoção e o marketing dos produtos locais, com menor pegada ecológica e mais amigos do ambiente", afirmou.

Taur Matan Ruak, que falava na abertura da reunião dos parceiros de desenvolvimento de Timor-Leste, disse que essas parcerias podem aproveitar ainda a rede de distribuição local e nacional, introduzindo alternativas modernas em embalagem, acondicionamento e armazenamento de produtos.

No encontro que reúne responsáveis timorenses e representantes de vários países, agências internacionais e organizações da sociedade civil, o primeiro-ministro saudou os esforços de consolidação da coesão social e da democracia no país nas últimas duas décadas.

O chefe do Governo agradeceu o apoio dos parceiros de desenvolvimento no combate à pandemia da covid-19 e na resposta aos desastres naturais no país e a ajuda "não apenas nos momentos de paz ou estabilidade, mas acima de tudo, nos momentos mais difíceis de grande tensão económica ou de aflição social".

E aproveitou para desafiar os doadores a "ponderar e considerar a possibilidade de aumentarem significativamente a contribuição que podem dar ao mecanismo de ajuda orçamental, ao invés de canalizar ajudas através de projetos muitas vezes isolados e com a possibilidade de gerar redundâncias".

Nesse sentido, disse, poderia avançar a criação de um Grupo de Apoio Orçamental a Timor-Leste, "que seria a expressão do grau de confiança que depositam no sistema de Gestão das Finanças Públicas do país, na solidez da contabilidade pública e transparência na gestão da coisa pública e na prestação de contas".

Taur Matan Ruak reiterou o empenho do Governo em fortalecer a iniciativa privada, com mais diversificação económica e social, "corrigindo as fraquezas estruturais do país, demasiado dependente do Fundo Petrolífero, do investimento público ou das importações".

Trata-se, disse, de aproveitar a "conjuntura progressiva de novas oportunidades, na retoma das atividades pós-pandémicas e de recuperação económica e social" para fortalecer a resiliência do país.

É neste quadro, referiu, que foi aprovada pela primeira vez no país uma lei das Grandes Opções do Plano que encoraja "novas parcerias de curto e médio prazo, baseadas e complementares aos serviços que o Estado pretende disponibilizar às populações para os próximos cinco anos, independentemente do Governo que estiver em funções".

A lei, disse, "permite agora ter uma visão plurianual clara sobre os investimentos mais importantes e sobre as respetivas fontes de financiamento", definindo mais de 160 iniciativas em 16 áreas estratégicas.