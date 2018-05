PME têm mais baixa taxa de penetração no mercado livre de gás natural

Lusa24 Mai, 2018, 15:18 | Economia

Na prática, as PME estão a migrar menos para o mercado livre de gás natural do que as famílias, com uma penetração de cerca de 74% e de 79%, respetivamente. Já no segmento industrial a adesão rondava em Março 86%.

De acordo com dados do regulador energético, no final de Março, 632 clientes dos segmentos não pertencentes a PME nem residenciais (com consumo anual superior a 10.000 metros cúbicos de gás natural) ainda não haviam escolhido um comercializador em regime de mercado.

Em Março, o número de clientes no mercado liberalizado de gás natural subiu 5,6% em Março para 1,16 milhões em relação ao período homólogo.

Segundo o boletim do mercado livre de gás natural, registou-se um aumento de cerca de 0,4% em relação ao mês anterior, inferior ao ritmo de crescimento dos últimos três anos em que registou uma taxa média mensal de 0,5%.

Já o consumo de gás natural em mercado livre subiu em Março 5,9% face ao mês homólogo, abrangendo 94% dos consumos industriais, 71% dos das PME e 82% dos consumos residenciais.

Em termos de captação em mercado, a EDP Comercial é o comercializador que regista a maior quota de clientes, enquanto em consumo a Galp tem a maior quota no mês de Março.