Polémica despedimentos TAP. Medina diz que "não há nenhum parecer"

Afinal não há nenhum parecer jurídico para fundamentar as demissões na TAP. O ministro das Finanças revelou no Parlamento que as saídas de Christine Widener e do chairman da TAP foram decididas com base apenas do relatório da Inspeção Geral de Finanças.