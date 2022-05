Politécnico da Guarda com nova licenciatura em Turismo para responder a desafios da digitalização

"O curso alia a gestão e a tecnologia ao turismo e pretende qualificar profissionais capazes de inovar num dos setores cruciais para a economia portuguesa", adiantou o IPG, em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, a formação terá início no ano letivo de 2022/2023 na Escola Superior de Turismo e Hotelaria, em Seia.

"A nova licenciatura resulta da nossa estratégia de desenvolvimento do território e de crescimento do Politécnico da Guarda, que passa, naturalmente, pela atualização da oferta curricular e o lançamento de novos cursos", afirmou o presidente do IPG, Joaquim Brigas.

Este responsável acrescentou que a formação em Gestão do Turismo e da Hospitalidade "irá capacitar quadros para responderem às exigências que a evolução tecnológica e a transição verde colocam às empresas e organizações do setor do turismo".

O curso terá a duração de três anos e dará conhecimentos aos estudantes em áreas como Análise e Tratamento de Dados, Mercados e Internacionalização em Turismo, Marketing Digital, Hotelaria e Restauração, e Economia e Política do Turismo.

"O objetivo é habilitar os profissionais para o exercício profissional autónomo, científico e tecnicamente rigoroso", sublinhou.

O Politécnico adiantou que irá assegurar estágios em organizações turísticas e cadeias hoteleiras nacionais e internacionais, monitorizando o futuro profissional dos estudantes através do Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais.

A licenciatura em Gestão do Turismo e da Hospitalidade foi aprovada pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior - A3ES, que é a entidade responsável pela aprovação de novos ciclos de estudos.

"O IPG tem estado atento às tendências do setor do turismo e a acompanhar a transição digital. Recentemente foi desenvolvido o projeto `Taste Food Experience` - uma aplicação móvel que promove o turismo gastronómico na região das Beiras e Serra da Estrela - que ganhou o primeiro prémio do concurso de empreendedorismo turístico da Turismo Centro de Portugal", afirmou na mesma nota o vice-presidente do IPG Manuel Salgado.

A criação de novos cursos "tem sido uma das grandes apostas da atual presidência do IPG que, em cerca de três anos, viu aprovadas quatro novas licenciaturas em Mecânica e Informática Industrial, em Biotecnologia Medicinal, em Desporto, Condição Física e Saúde e, agora, em Gestão do Turismo e da Hospitalidade".

O IPG tem quatro escolas superiores: Tecnologia e Gestão; Saúde; Educação, Comunicação e Desporto; Turismo e Hotelaria (Seia).