Politécnico da Guarda inicia formação de quadros da Administração Pública em cibersegurança

A formação começou na segunda-feira e teve as 30 vagas esgotadas, adiantou hoje o IPG em comunicado enviado à agência Lusa.

O acordo do IPG com o CNCS prevê a colaboração da instituição "na capacitação de cerca de 10 mil quadros da Administração Pública e do setor privado - operadores de serviços essenciais e de infraestruturas críticas e prestadores de serviços digitais - na área da cibersegurança, nos próximos três anos".

O presidente do IPG, Joaquim Brigas, considerou que a iniciativa "vem reforçar o compromisso do Politécnico da Guarda em melhorar a literacia digital da população, tendo em conta os desafios futuros das organizações".

"Temos estado na vanguarda no que diz respeito à cibersegurança - com a criação de oferta formativa e de cooperações com empresas nacionais e internacionais - e, agora, estamos também na linha da frente no arranque das formações da C-Academy", disse.

O programa C-Academy é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e tem como objetivo qualificar quadros da Administração Pública e do setor privado em cibersegurança.

Além de lecionar as aulas, o IPG pretende "contribuir para a produção dos conteúdos programáticos dos cursos, nomeadamente com um novo curso na área de redes e cibersegurança".

"O desafio de formar 10 mil especialistas até 2026 nesta área é ambicioso, mas é fundamental para que Portugal evolua e crie uma cultura mais forte de cibersegurança", afirmou Pedro Pinto, docente, investigador e responsável pela cibersegurança do Politécnico.

Na opinião do responsável, "o leque de formações é vasto, de diferentes níveis, permitindo aos formandos um completo percurso nesta área".

"Esta iniciativa de âmbito nacional é muito importante para a capacitação e atualização na área da cibersegurança e, por isto, acreditamos que esta formação é a primeira de muitas que contribuirão para fortalecer a resiliência das organizações na região da Guarda", afirmou, por sua vez, o gestor de projeto da C-Academy, André Silva.