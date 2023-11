Politécnico da Guarda integra rede de Universidades Europeias

Em comunicado enviado a agência Lusa, o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) precisou que a cerimónia oficial de entrada na rede aconteceu hoje de manhã na Université Savoie Mont Blanc, em Chambéry, França.

O título foi recebido pelo presidente do IPG, Joaquim Brigas.

Para o dirigente, "é um motivo de grande satisfação o Politécnico da Guarda passar a ser reconhecido como uma universidade europeia com trabalho científico relevante nas áreas da economia circular, das energias renováveis, do património cultural e do turismo, entre outras", sublinhou Joaquim Brigas.

O presidente do Politécnico da Guarda salientou que "o IPG partilha com a UNITA a visão do trabalho colaborativo como forma de inovar e de aumentar a competitividade das instituições de ensino superior".

Na sua opinião, "este consórcio de universidades é uma parceria para o conhecimento que contribui para aprofundar o projeto europeu".

O IPG explicou que a delegação da Guarda que se deslocou a França para a entrada oficial na UNITA "tem estado a colaborar de forma empenhada com os outros membros da Aliança".

O Politécnico referiu que já envolveu a comunidade académica e partilha os espaços de investigação com outras universidades, dando continuidade a trabalhos científicos com colegas de outras instituições da rede nas áreas do Envelhecimento Ativo e Saudável, da Logística e da Biotecnologia.

Joaquim Brigas considerou que "esta produção de conhecimento será um contributo relevante para o desenho de políticas públicas nos países europeus que compõe a UNITA, a começar por Portugal".

O IPG é a segunda instituição portuguesa a integrar a UNITA. Já fazia parte da rede a Universidade da Beira Interior.