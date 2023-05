Politécnico da Guarda lidera projeto europeu destinado a modernizar rádios locais

A iniciativa surge no âmbito do projeto NEWAVES, liderado pelo IPG, com um orçamento de mais de 900 mil euros, e resulta de uma parceria entre instituições de ensino superior e média (rádios em particular) de Portugal, Croácia, Macedónia e Eslováquia.

"Com o potencial crescimento do digital, os média dos territórios de baixa densidade populacional enfrentam inúmeros desafios que têm um impacto significativo na forma como os consumidores se relacionam e consomem os conteúdos radiofónicos", afirmou Joaquim Brigas, presidente do IPG e investigador responsável pelo projeto.

O objetivo do NEWAVES é "introduzir inovação, ajudar a aumentar as audiências de rádios na Europa e tornar o setor mais competitivo".

"Pretendemos encorajar a cooperação sistémica entre profissionais das rádios locais para melhorar a viabilidade e a competitividade do jornalismo produzido profissionalmente", afirmou, por sua vez, Fátima Gonçalves, docente no IPG, numa nota de imprensa hoje divulgada.

Segundo a responsável, "a plataforma digital a desenvolver em rede permitirá o intercâmbio de boas práticas e irá, certamente, permitir a disseminação de conteúdos radiofónicos locais e regionais de forma a tornar o jornalismo mais cooperativo, sustentável e resiliente".

Segundo o IPG, o projeto prevê, ainda, um programa de mobilidade para profissionais, formação e capacitação de estudantes e especialistas, desenvolvimento de uma metodologia de análise e avaliação da qualidade dos conteúdos e a criação de uma rede que permite o intercâmbio de boas práticas, melhorando a colaboração entre os parceiros e aumentando a competitividade no setor.

"O NEWAVES é uma colaboração transnacional de conteúdos radiofónicos que permite a este setor aceder a uma plataforma digital de conteúdos", afirmou Handerson Engrácio, docente no IPG e gestor de projeto.

Disse ainda que esta é "uma experiência que permitirá a comunicadores, jornalistas, alunos e instituições de ensino superior partilhar conhecimento, fazer formação e incrementar a competitividade no setor dos média, principalmente em zonas europeias de baixa densidade populacional e de recursos limitados".

"O foco nas rádios locais é fundamental para este projeto que simultaneamente procura ter um impacto positivo ao nível da sustentabilidade económica, ambiental, cultural e social", vincou Handerson Engrácio.

O projeto liderado pelo IPG é constituído por quatro rádios e quatro instituições de ensino superior.

A equipa do Politécnico da Guarda é composta por investigadores e especialistas na área.

O NEWAVES, que terá a duração de dois anos, é financiado pela segunda edição do programa Europa Criativa, que disponibiliza 7,5 milhões de euros para projetos transversais de parcerias jornalísticas que abordem as mudanças estruturais e tecnológicas enfrentadas pelos órgãos de comunicação social.

O IPG é uma das primeiras instituições de ensino superior portuguesas a liderar uma iniciativa do programa Europa Criativa.