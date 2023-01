Politécnico da Guarda qualifica futuros profissionais de hotelaria e turismo em Foz Côa

No âmbito de um protocolo que foi assinado entre o IPG, a Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa e o Agrupamento de Escolas Tenente-Coronel Adão Carrapatoso, está a funcionar naquela cidade, desde segunda-feira, um novo Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Gestão de Alojamentos Turísticos, "para responder às necessidades das empresas turísticas da região".

O CTeSP em Gestão de Alojamentos Turísticos "é frequentado por 20 estudantes, mas este número deve aumentar nos próximos dias, pela existência de interessados", disse hoje à agência Lusa uma fonte do Politécnico da Guarda.

Os alunos do novo curso terão formação em áreas de restauração, vendas, marketing turístico, higiene e segurança no alojamento, entre outras.

"Alargar a oferta formativa ao território, respondendo às necessidades das empresas, municípios, associações e instituições, tem sido uma prioridade para o Politécnico a Guarda", afirmou o presidente do IPG.

Segundo Joaquim Brigas, a formação ministrada em Vila Nova de Foz Côa, um concelho situado a norte do distrito da Guarda, "irá permitir qualificar a população, responder à procura de técnicos qualificados pelas empresas turísticas da região, potenciar a atratividade do município e valorizar o trabalho das instituições e empresas regionais".

O curso em Gestão de Alojamentos Turísticos, lecionado no Agrupamento de Escolas Tenente-Coronel Adão Carrapatoso, aumentará as competências dos formandos, através da componente prática e do contacto permanente com o mercado de trabalho, o que, na opinião de Joaquim Brigas, constitui uma "vantagem competitiva para o setor turístico da região".

"Trazer o ensino superior para Vila Nova de Foz Côa era uma aspiração antiga do município que finalmente conseguimos concretizar. Deve-se à persistência, à consistência e ao trabalho conjunto com o presidente do Instituto [Politécnico da Guarda], Joaquim Brigas", afirmou João Paulo Sousa, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa.

O autarca acrescentou que o curso em Gestão de Alojamentos Turísticos "foi criteriosamente escolhido" depois de percebidas "as necessidades das empresas vitivinícolas e turísticas da região, setores que se encontram em franca expansão".

O IPG possui três escolas superiores na Guarda (Educação, Comunicação e Desporto, Saúde e Tecnologia e Gestão) e uma em Seia (Turismo e Hotelaria).