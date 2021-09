Politécnico da Guarda reforça aposta formativa com pós-graduação em Logística

Segundo o IPG, as candidaturas à pós-graduação em Logística, que foi "desenhada" em parceria com a Associação dos Transitários de Portugal (APAT) e com empresas especializadas na área, começaram hoje e decorrem `online` até ao dia 15 de outubro.

Com a nova aposta formativa, o IPG "irá capacitar altos quadros de empresas nas áreas da gestão, dos transportes e da distribuição para responderem eficazmente aos desafios que surjam na região da Guarda", refere aquela instituição na nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"Decidimos agir e ser proativos quanto à nossa oferta formativa quando ficou claro que a instalação de um Porto Seco na Guarda-Gare irá finalmente avançar: este é um projeto que será fundamental para aumentar a competitividade das empresas da região", afirma o presidente do IPG, Joaquim Brigas.

A pós-graduação em Logística vem reforçar, no próximo ano letivo, a aposta formativa do Politécnico da Guarda nesta área, juntando-se ao Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Logística, que irá também arrancar em 2021/2022.

"Procurámos empresas com larga experiência em planeamento e em armazenamento de mercadorias, transporte e distribuição, para desenharmos uma formação adaptada às necessidades reais da indústria e dos mais diversos serviços", lembra Joaquim Brigas.

Na lista de parceiros da pós-graduação estão a Associação dos Transitários de Portugal (APAT), a Olano Portugal - Transportes S.A., a COFICAB - Companhia de Fios e Cabos, Lda., a empresa Transportes Bernardo Marques, a Sodecia - Sociedade Industrial de Metalurgia da Guarda, S.A, o Núcleo Empresarial da Região da Guarda (NERGA) e a Câmara Municipal da Guarda.

"Em conjunto com o IPG, estas empresas vão formar quadros que possam responder eficazmente a desafios em áreas como produção, inventários, gestão de frotas ou transportes", lê-se.

A nova formação terá início no dia 29 de outubro e será lecionada no IPG e nas instalações das empresas parceiras.

"O IPG está totalmente empenhado na inovação educativa, na investigação, na transferência de conhecimento e em antecipar as necessidades do mercado e da indústria. Estamos particularmente atentos aos desafios, atuais e futuros, que a região da Guarda enfrenta. Iremos antecipá-los com formações que qualifiquem e requalifiquem quadros com competências para tornar as empresas mais competitivas no mercado global", afirma o seu presidente.

O IPG tem quatro escolas superiores: Tecnologia e Gestão; Saúde; Educação, Comunicação e Desporto; Turismo e Hotelaria (Seia).